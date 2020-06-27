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Динамо повесило ценник на Сидклея

Динамо повесило ценник на Сидклея
11:36 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Динамо (Киев)
Выкуп защитника Сидклея обойдется Коринтиансу в 4,4 миллиона евро. Об этом сообщает Centraldotimao.com.br.

Бразилец был арендован Коринтиансом у Динамо до конца нынешнего года. Его контракт с киевлянами действует до 2023 года.

После возвращения в Коринтианс Сидклей принял участие в двух матчах Кубка Либертадорес и не отличался результативными действиями.

Динамо подписало легионера летом 2018-го. С тех пор бразилец сыграл в 23 матчах киевлян, забил гол и отдал 2 ассиста во всех турнирах.

Напомним, Коринтианс уступил Гуарани в квалификации Кубка Либертадорес.

Ранее экс-нападающий Динамо Мбокани продлил контракт с Антверпеном.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Сидклей.

Автор:

Телеграф
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