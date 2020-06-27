Динамо повесило ценник на Сидклея

Бразилец был арендован Коринтиансом у Динамо до конца нынешнего года. Его контракт с киевлянами действует до 2023 года.
После возвращения в Коринтианс Сидклей принял участие в двух матчах Кубка Либертадорес и не отличался результативными действиями.
Динамо подписало легионера летом 2018-го. С тех пор бразилец сыграл в 23 матчах киевлян, забил гол и отдал 2 ассиста во всех турнирах.
Напомним, Коринтианс уступил Гуарани в квалификации Кубка Либертадорес.
Ранее экс-нападающий Динамо Мбокани продлил контракт с Антверпеном.