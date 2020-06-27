Карпаты - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

Прямая видеотрансляция матча 28-го тура чемпионата Украины Карпаты - Львов.
Львовские "Карпаты" наконец сыграют первый после карантина матч. И сразу же это будет чуть ли не решающий поединок за сохранение места в элите. Соперник - другой львовский клуб, который после возобновления чемпионата не набрал ни одного очка и логично рухнул на предпоследнее место. От полной катастрофы спасает только тяжелая ситуация зелено-белых. Собственно, от исхода этого матча зависят дальнейшие перспективы обеих команд. Победа "Карпат" подарит им надежду на спасение, "Львов" в случае получения трех очков существенно улучшит свои шансы в итоге не вылететь из высшего дивизион.
Это будет восьмое львовское дерби в рамках Чемпионата Украины. Пока преимущество на стороне "Карпат", которые выиграли два поединка, у "Львова" только одна победа. Четыре поединка завершились вничью. В частности, в текущем сезоне во всех трех встречах не было победителя.
Для "Карпат" это будет в целом третий матч подряд против "Львова". Зелено-белые противостояли соседям в последнем туре первой части чемпионата и в первом туре второй. Затем ушли на карантин, поскольку в команде обнаружили вспышку заболеваний на COVID-19. На прошлой неделе львовяне должны были сыграть с "Олимпиком", но инфицированных обнаружили уже в донецкой команде.
За последнее время "Карпаты" оставили Марвин Мартинс, Тим Халл, Кирилл Кириленка, Матар Дийе, Егор Назарина. Последний - лучший бомбардир команды, на его счету пять голов. У Егора истек срок арендного соглашения, он вернется в бельгийский "Антверпену".
"Львов" не может победить уже в восьми матчах подряд. Последний раз команда побеждала еще в феврале. В последних трех матчах было три поражения. После разгрома от "Мариуполь" в прошлом туре "Львов" сменил тренера. Егише Меликяна на посту главного заменил грузинский специалист Георгий Цецадзе.
Серия без побед "Карпат" еще более впечатляющая. Зелено-белые последний раз побеждали еще в сентябре прошлого года, когда обыграли "Ворсклу". С тех пор львовяне шесть раз сыграли вничью и десять матчей проиграли.
"Карпатам" осталось пропустить 5 голов, чтобы довести число пропущенных за все годы выступлений в высшем дивизионе до одной тысячи. "Львов" может получить свою 20-ю победу в высшем дивизионе.
Матч состоится не во Львове, а в Луцке на стадионе "Авангард". В городе базирования обеих команд сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация.
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