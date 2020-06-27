Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей
УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Тренер Джоковича заразился коронавирусом
Тренер Джоковича заразился коронавирусом

УПЛ: "Колос" одержал победу над "Александрией"

УПЛ: "Колос" одержал победу над "Александрией"
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер
"Колос" одержал первую победу после возобновления УПЛ. "Александрия" все еще уступает "Десне" 6 очков.

"Колос" в матче 28 тура УПЛ обыграл дома "Александрию".

Дубль еще в первом тайме оформил нападающий Владимир Лысенко. В начале второго тайма Ковалец отыграл один мяч, но свести игру вничью "Александрии" не удалось.

Чемпионат Украины. 28-й тур:

"Колос" – "Александрия" 2:1

Голы: Лысенко, 20, 29 – Ковалец, 48

"Колос": Волынец, Емец, Максименко (Задоя, 59), Зозуля, Милько, Гавриш (Парамонов, 46), Ильин (Морозко, 7; Костышин, 73), Богданов, Смирный, Лысенко, Вильхьяльмссон (Кожушко, 74).

"Александрия": Панькив, Мирошниченко (Вантух, 30), Бухал (Шендрик, 69), Пашаев (Мышенко, 69), Дубра, Задерака (Лучкевич, 46), Банада, Довгий (Грицук, 58), Ковалец, Третьяков, Ситало.

Предупреждения: Морозко, Зозуля, Богданов – Мирошниченко, Ковалец

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Александрия, Колос.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
02 Карпаты - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
03 Усик станцевал и играючи поднял 40-килограммовую гирю (Видео)
04 Зеленский планирует возродить ФК "Кривбасс"
05 "Хочу оставаться здоровым": Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру боксера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь