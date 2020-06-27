УПЛ: "Колос" одержал победу над "Александрией"

"Колос" в матче 28 тура УПЛ обыграл дома "Александрию".
Дубль еще в первом тайме оформил нападающий Владимир Лысенко. В начале второго тайма Ковалец отыграл один мяч, но свести игру вничью "Александрии" не удалось.
Чемпионат Украины. 28-й тур:
"Колос" – "Александрия" 2:1
Голы: Лысенко, 20, 29 – Ковалец, 48
"Колос": Волынец, Емец, Максименко (Задоя, 59), Зозуля, Милько, Гавриш (Парамонов, 46), Ильин (Морозко, 7; Костышин, 73), Богданов, Смирный, Лысенко, Вильхьяльмссон (Кожушко, 74).
"Александрия": Панькив, Мирошниченко (Вантух, 30), Бухал (Шендрик, 69), Пашаев (Мышенко, 69), Дубра, Задерака (Лучкевич, 46), Банада, Довгий (Грицук, 58), Ковалец, Третьяков, Ситало.
Предупреждения: Морозко, Зозуля, Богданов – Мирошниченко, Ковалец