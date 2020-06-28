Барселона не смогла одолеть Сельту

Аспас в концовке встречи принес Сельте непростую ничью.

В поединке 32-го тура испанской Ла Лиги Сельта принимала на своем поле Барселону. Подопечным Кике Сетьена крайне необходимо было набирать три очка, чтобы не предоставить шанс мадридскому Реалу закрепиться в качестве лидера турнирной таблицы.

Матч против Сельты начался для "сине-гранатовых" весьма неплохо: уже на 20-й минуте нападающий Луис Суарес вывел свою команду вперед, успешно откликнувшись на передачу Лионеля Месси со штрафного.

Впрочем, успех каталонского гранда был омрачен голом россиянина Федора Смолова, который вернул равновесие в счете на 50-й минуте. И даже несмотря на то, что Луис Суарес на 67-й минуте оформил дубль, Аспас в концовке встречи принес Сельте непростую ничью (2:2).

Сельта — Барселона 2:2

Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 — Луис Суарес, 20, 67

Сельта: Бланко — Айду, Саенс, Араухо (Мурильо, 73) — Васкес, Мендес (Брадарич, 60), Йокушлу (Рафинья, 60), Денис Суарес, Гонсалес Родриганьес (Мина, 81) — Смолов (Нолито, 60), Аспас.

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Альба (Фирпо, 81), Пике, Умтити — Видаль, Ракитич, Пуч (Артур, 86) — Месси, Луис Суарес (Гризманн, 81), Фати (Брайтвейт, 69).

Предупреждения: Мендес, Араухо, Аспас — Альба, Умтити, Брайтвейт.