Аспас о матче с Барселоной: Мы отлично провели второй тайм

Форвард «Сельты» Яго Аспас рассказал о своем голе в матче против Барселоны.

Форвард «Сельты» Яго Аспас прокомментировал ничью с «Барселоной» (2:2) в Ла Лиге, а также свой гол со штрафного.

«Мы c тренерами вратарей смотрели видео [с тем, как прыгает стенка «Барселоны»]. Должен поблагодарить их. Я увидел просвет между штангой и позицией, где находился Гризманн, поэтому пробил туда.

Безумие. Мы боремся за выживание, играем с «Барселоной», а после игры еще и расстроены результатом. Мы отлично провели второй тайм. В первой половине у нас было три явных момента, но наша команда не чувствовала себя комфортно на поле. После перерыва мы поднажали.

Мы ошиблись в эпизоде со вторым голом «Барселоны», затем сравняли, а в конце могли еще и выиграть. Мы набрали 8 очков из 12 возможных. Очень хорошо», – сказал Аспас.