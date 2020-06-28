Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей (Видео)
УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей (Видео)
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Тренер Джоковича заразился коронавирусом
Тренер Джоковича заразился коронавирусом

Атлетико справился с Алавесом благодаря голам Сауля и Диего Косты

Атлетико справился с Алавесом благодаря голам Сауля и Диего Косты
01:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
Команда Диего Симеоне обыграла Алавес.

На Ванда Метрополитано коллектив Диего Симеоне принимал Алавес.

Хозяева лишь во втором тайме сумели выйти вперед благодаря голам Сауля и Диего Косты, а поздний гол Хоселу с одиннадцатиметровой точки никак не повлиял на конечный результат.

Атлетико – Алавес 2:1

Голы: Сауль, 59, Диего Коста, 73 (с пенальти) – Хоселу, 90+3 (с пенальти)

Атлетико: Облак, Савич, Лоди, Хименес, Триппьер, Коке, Сауль, Корреа (Диего Коста, 57), Томас, Жоау Фелиш (Карраско, 65), Мората (Льоренте, 57)

Алавес: Пачеко, Тачи, Марин (Риоха, 78), Агиррегабириа, Махмуд, Мендес (Дуарте, 62), Фейса, Алеиш Видаль (Хоселу, 62), Пере Понс (де ла Фуэнте, 78), Берк (Камараса, 86), Эли

Предупреждения: Томас, Пере Понс, Марин, Савич, Коке. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости футбола, Атлетико Мадрид, Алавес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Колос одержал победу над Александрией (Видео)
02 УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей (Видео)
03 УПЛ: Шахтер и Заря так и не забили ни единого гола
04 Барселона не смогла одолеть Сельту
05 Лацио одержал победу над Фиорентиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь