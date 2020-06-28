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Тренер "Львова" прокомментировал матч против "Карпат"

Тренер "Львова" прокомментировал матч против "Карпат"
02:20 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
Главный тренер львовской команды — о матче против Карпат.

Карпаты в меньшинстве удержали ничью с ПФК Львов. Свой комментарий по игре дал главный тренер гостей Георгий Цецадзе. 

"Выходили на поле с задачей взять три очка. В первом тайме, несмотря на то, что я провел только четыре тренировки с командой, мы выглядели вполне неплохо. После перерыва футболисты психологически расслабились, также присутствовала усталость, пришлось делать вынужденные замены.

Если взять полностью игру, то мы могли выиграть. Считаю, в первом тайме мы сыграли намного лучше, чем Карпаты, а во второй половине встречи не смогли довести матч до победы, поэтому результат закономерный. 

После перерыва сами испортили себе игру и не сумели победить", — приводит слова Цецадзе официальный сайт Карпат. 

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УПЛ, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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