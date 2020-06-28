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Бильярдный удар Санкета - в обзоре матча Атлетик - Мальорка (Видео)

Бильярдный удар Санкета - в обзоре матча Атлетик - Мальорка (Видео)
Обновлено 10:23 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 32-го тура чемпионата Испании Атлетик - Мальорка.

В матче 32-го тура Примеры Атлетик принимал Мальорку.

Хозяева забили быстрые два гола, что серьезно повлияло на ход встречи. Мальорка пыталась вернуться в игру, но "баски" добили оппонента в конце игры.

Атлетик - Мальорка 3:1

Голы: Гарсия, 16, Санкет, 24, Вильялибре, 90 — Будимир, 69

Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче — Лопес (Весга, 84), Д. Гарсия — Муниани (Кордова, 62), Санкет (Вильялибре, 75), Вильямс (Де Маркос, 75) — Р. Гарсия (Кодро, 84)

Мальорка: Рейна — Вальент (Гамес, 87), Раильо, Седлар — Посо, Севилья, Баба (Будимир, 46), Родригес, Лаго (Трайковски, 58) — Кубо, Кучо (Пратс, 68)

Предупреждения: Р. Гарсия — Будимир, Раильо.

Ранее Барселона не сумела обыграть Сельту.

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ФК Мальорка, Ла Лига, ФК Атлетик Б.

Автор:

Телеграф
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