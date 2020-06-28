Манчестер Юнайтед пробился в полуфинал Кубка Англии благодаря голу в экстратайме (Видео)

Манчестер Юнайтед одержал непростую победу над Норвичем в матче 1/4 финала Кубка Англии.
Основное время поединка завершилось со счетом 1:1 после голов Одиона Игало и Тодда Кэнтуэлла, а принес победу "красным дьяволам" гол Гарри Магуайра на последних минутах экстратайма.
Норвич - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Кантуэлл, 75 — Игало, 51, Магуайр, 118.
Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис (Айда, 119) — Маклин, Теттей — Рупп (Эрнандес, 62), Буэндия (Дуда, 91), Кантуэлл (Трибулль, 90) — Пукки (Дрмич, 71).
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Далот (Уильямс, 62), Байи (Марсьяль, 96), Магуайр, Шоу — Мактоминей (Матич, 78), Фред (Погба, 78) — Мата (Гринвуд, 63), Фернандеш, Лингард (Рашфорд, 63) — Игало.
Предупреждение: Фернандеш.
Удаление: Клозе, 88 (фол последней надежды).
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