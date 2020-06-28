Обмен Барселоны и Ювентуса: Артур и Пьянич проходят медосмотры

Сегодня началась процедура медосмотров для Артура и Миралема Пьянича.

Хавбек Барселоны перейдет в Ювентус, а полузащитник туринцев — в каталонский клуб.

Медосмотр бразильца начался примерно в 10:40 по киевскому времени. Миралем Пьянич также проходит осмотр вместе с врачами Барселоны.

В рамках обмена Ювентус доплатит Барселоне около 10 миллионов евро. Артур подпишет контракт на 5 лет и будет получать на Камп Ноу 5 миллионов евро в год без учета бонусов. В Испании Миралем будет зарабатывать 7,5 миллиона евро в год.

Артур в нынешнем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах за Барселону (4 гола и 4 ассиста), Пьянич — 36 игр за Ювентус (3 гола и 4 ассиста).

Ювентус лидирует в турнирной таблице Серии А, Барселона возглавляет Примеру (Реал отстает на 1 очко и имеет матч в запасе).

Ранее Барселона потеряла очки в матче с Селтой.