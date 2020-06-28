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Голы Сауля и Диего Косты - в обзоре матча Атлетико - Алавес (Видео)

Голы Сауля и Диего Косты - в обзоре матча Атлетико - Алавес (Видео)
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 32-го тура чемпионата Испании Атлетико - Алавес.

На Ванда Метрополитано коллектив Диего Симеоне принимал Алавес.

Хозяева лишь во втором тайме сумели выйти вперед благодаря голам Сауля и Диего Косты, а поздний гол Хоселу с одиннадцатиметровой точки никак не повлиял на конечный результат.

Атлетико - Алавес 2:1

Голы: Сауль, 59, Диего Коста, 73 (с пенальти) – Хоселу, 90+3 (с пенальти)

Атлетико: Облак, Савич, Лоди, Хименес, Триппьер, Коке, Сауль, Корреа (Диего Коста, 57), Томас, Жоау Фелиш (Карраско, 65), Мората (Льоренте, 57)

Алавес: Пачеко, Тачи, Марин (Риоха, 78), Агиррегабириа, Махмуд, Мендес (Дуарте, 62), Фейса, Алеиш Видаль (Хоселу, 62), Пере Понс (де ла Фуэнте, 78), Берк (Камараса, 86), Эли

Предупреждения: Томас, Пере Понс, Марин, Савич, Коке.

Ранее Барселона потеряла очки в матче с Сельтой.

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Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига, ФК Алавес.

Автор:

Телеграф
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