Альбасете Зозули выиграл "битву за выживание" у Расинга (Видео)

30-летний украинец провел на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.
Альбасете пропустил гол в конце первого тайма, но во второй половине команда забила два мяча. С 28-й минуты гости играли в большинстве.
Сегунда. 36-й тур
Расинг — Альбасете 1:2
Голы: Галан, 45+2 — Фустер, 54, Хименес, 81
Роман Зозуля в нынешнем сезоне провел 33 матча во всех турнирах за Альбасете, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу.
В данный момент команда украинца занимает 16 место турнирной таблицы Сегунды, от зоны вылета Альбасете отделяет 5 очков. В следующем туре кастильцы сыграют 2 июля против Алькоркона.
Напомним, Барселона вчера уступила Сельте в принципиальном матче Примеры.