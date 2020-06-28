Альбасете Зозули выиграл "битву за выживание" у Расинга (Видео)

Команда украинского нападающего Романа Зозули Альбасете победила в принципиальном матче в борьбе за выживание, обыграв на выезде Расинг из Сантандера со счетом 2:1.

30-летний украинец провел на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.

Альбасете пропустил гол в конце первого тайма, но во второй половине команда забила два мяча. С 28-й минуты гости играли в большинстве.

Сегунда. 36-й тур

Расинг — Альбасете 1:2

Голы: Галан, 45+2 — Фустер, 54, Хименес, 81

Роман Зозуля в нынешнем сезоне провел 33 матча во всех турнирах за Альбасете, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу.

В данный момент команда украинца занимает 16 место турнирной таблицы Сегунды, от зоны вылета Альбасете отделяет 5 очков. В следующем туре кастильцы сыграют 2 июля против Алькоркона.

Напомним, Барселона вчера уступила Сельте в принципиальном матче Примеры.