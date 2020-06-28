Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Альбасете Зозули выиграл "битву за выживание" у Расинга (Видео)
Альбасете Зозули выиграл "битву за выживание" у Расинга (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Фьюри: Только я и Усик могут победить Уайлдера
Фьюри: Только я и Усик могут победить Уайлдера

Бавария в последнем туре Бундеслиги поиздевалась над соперником Шахтера по Лиге Европы (Видео)

Бавария в последнем туре Бундеслиги поиздевалась над соперником Шахтера по Лиге Европы (Видео)
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 34-го тура чемпионата Германии Вольфсбург - Бавария.

В последнем туре Бавария разгромила Вольфсбург, тем самым "волки" завершили сезон на седьмой строчке в Бундеслиге.

Вольфсбург - Бавария 0:4

Голы: ... — Коман, 4, Кюизанс, 37, Левандовски, 72 (пен.), Мюллер, 79

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Брукс (Кнохе, 74), Понграчич, Руссийон (Хорн, 85) — Штеффен (Мармуш, 61), Арнольд, Гилавоги, Брекало (Жоао Виктор, 61) — Гинчек (Герхардт, 74), Вегорст.

Бавария: Нойер — Алаба (Люка Эрнандес, 80), Боатенг, Одриосола (Павар, 62), Дэвис — Горетцка (Киммих, 80), Кюизанс, Мюллер — Гнабри (Коутиньо, 62), Левандовски, Коман (Перишич, 62).

Предупреждения: Вегорст, Гилавоги — ...

На 71-й минуте Гилавоги получил красную карточку.

Ранее сообщалось, что Бавария готовит долгосрочный контракт с Алабой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Вольфсбург.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
02 Классная заготовка со штрафного от Месси и Суареса - в обзоре матча Сельта - Барселона (Видео)
03 Вратарский ляп Ньюланда - в обзоре матча Астон Вилла - Вулверхэмптон (Видео)
04 Гол ударом через себя - в обзоре матча Осасуна - Леганес (Видео)
05 Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь