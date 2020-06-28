Бавария в последнем туре Бундеслиги поиздевалась над соперником Шахтера по Лиге Европы (Видео)

В последнем туре Бавария разгромила Вольфсбург, тем самым "волки" завершили сезон на седьмой строчке в Бундеслиге.
Вольфсбург - Бавария 0:4
Голы: ... — Коман, 4, Кюизанс, 37, Левандовски, 72 (пен.), Мюллер, 79
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Брукс (Кнохе, 74), Понграчич, Руссийон (Хорн, 85) — Штеффен (Мармуш, 61), Арнольд, Гилавоги, Брекало (Жоао Виктор, 61) — Гинчек (Герхардт, 74), Вегорст.
Бавария: Нойер — Алаба (Люка Эрнандес, 80), Боатенг, Одриосола (Павар, 62), Дэвис — Горетцка (Киммих, 80), Кюизанс, Мюллер — Гнабри (Коутиньо, 62), Левандовски, Коман (Перишич, 62).
Предупреждения: Вегорст, Гилавоги — ...
На 71-й минуте Гилавоги получил красную карточку.
Ранее сообщалось, что Бавария готовит долгосрочный контракт с Алабой.