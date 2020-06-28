Боруссия М и Лейпциг выиграли битву за Лигу чемпионов у Байера (Видео)

В 34-м туре чемпионата Германии определились все участники Лиги чемпионов 2020/21 от Бундеслиги.

Боруссия М в заключительном туре чемпионата Германии добыла путевку в Лигу чемпионов благодаря победе над Гертой.

Хозяева получили хороший задел уже на седьмой минуте поединка, а развили преимущество ближе к концу встречи. Гол Ибишевича в компенсированное время ни на что не повлиял.

Боруссия Менхенгладбах - Герта 2:1

Голы: Хофманн, 7, Эмболо, 78 – Ибишевич, 90+1

Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер (Янчке, 90), Бенсебайни, Нойхаус, Крамер, Хофманн, Херрманн (Траоре, 60), Эмболо (Бенеш, 88), Штиндль (Раффаэл, 90)

Герта: Смарш, Боята, Торунарига, Платтенхардт (Майер, 46), Штарк, Груйич (Шелбред, 46; Нганкам, 76), Эссвайн (Лекки, 46), Дарида (Ибишевич, 67), Лукебакио, Пионтек, Матеус Кунья

Предупреждения: Крамер, Шелбред, Штарк.

Байер в заключительном туре чемпионата Германии принимал на своем поле Майнц и добыл минимальную победу благодаря голу Фолланда.

Тем не менее, подняться в зону Лиги чемпионов "фармацевты" не смогли, ведь Лейпциг и Боруссия М также выиграли свои матчи.

Байер - Майнц 1:0

Гол: Фолланд, 2

Байер: Градецки — Л. Бендер (Вайзер, 46), Та, С. Бендер, Синкгравен (Тапсоба, 85) — Баумгартлингер, Демирбай (Арангис, 46) — Вирц, Амири (Хаверц, 65), Бейли (Диаби, 65) — Фолланд

Майнц: Мюллер — Баку, Сен-Жюст (Хак, 74), Ниахате, Карикол (Бросински, 46) — Латца, Малонг — Онисво, Буркардт (Фернандес, 85), Куайсон (Езтунали, 69) — Матета (Чжи Дон-Вон, 69)

Предупреждения: Баумгартлингер — Ниахате

Лейпциг в заключительном туре чемпионата Германии пожаловал в гости к Аугсубргу, чтобы заполучить третье место по итогам сезона.

Гости открыли счет в середине тайма усилиями Тимо Вернера, для которого поединок был прощальным в футболке "быков".

Хозяева ответили на 72-й минуте, но Тимо Вернер вновь вывел Лейпциг вперед, забив с паса Анхелиньо.

Аугсбург - РБ Лейпциг 1:2

Голы: Варгас, 72 — Вернер, 28, 82

Аугсбург: Кубек — Едвай, Гоувелееув, Удоуокаи, Макс — Груэсо, Хедира (Сухи, 75) — Хан (Кордова, 64), Рихтер (Левен, 85), Варгас (Саренрен-Базее, 85) — Финнбогасон (Оксфорд, 64)

РБ Лейпциг: Мвого — Конате, Упамекано, Халстенберг — Мукиэле, Айдара (Кампль, 83), Адамс (, Форсберг, Ахелиньо — Ольмо (Нкунку, 74), Вернер (Борквоски, 82)

Предупреждения: Груэсо, Хан, Едвай, Макс — Мукиеле

Представлять Бунедслигу в следующей Лиге чемпионов будут Бавария, Боруссия Д, Боруссия М и РБ Лейпциг.

Ранее Бавария отгрузила Вольфсбургу четыре мяча.