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Ференцварош выкупил контракт воспитанника Шахтера Зубкова

Ференцварош выкупил контракт воспитанника Шахтера Зубкова
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Ференцварош
Украинский полузащитник Александр Зубков подписал 4-летний контракт с чемпионами Венгрии. Об этом сообщает официальный сайт Ференцвароша.

Сумма сделки остается неизвестной. По информации агента Зубкова Вадима Шаблия, украинец подписал контракт сроком на четыре года.

Зубков - воспитанник "Шахтера", за первую команду сыграл 23 матча. Предыдущий сезон он провел в аренде за "Мариуполь", а контракт Зубкова с "горняками" был рассчитан до лета 2022 года.

Сообщалось, что на Зубкова также претендовали клубы Бельгии ("Генк", "Гент"), Италии ("Сампдория") и Турции ("Фенербахче").

За "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, Зубков сыграл 40 матчей, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач во всех турнирах. На прошлой неделе команда Реброва досрочно выиграла национальный чемпионат.

Ранее Шахтер наградили в Киеве.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Ференцварош, Александр Зубков.

Автор:

Телеграф
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