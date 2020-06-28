Ференцварош выкупил контракт воспитанника Шахтера Зубкова

Сумма сделки остается неизвестной. По информации агента Зубкова Вадима Шаблия, украинец подписал контракт сроком на четыре года.
Зубков - воспитанник "Шахтера", за первую команду сыграл 23 матча. Предыдущий сезон он провел в аренде за "Мариуполь", а контракт Зубкова с "горняками" был рассчитан до лета 2022 года.
Сообщалось, что на Зубкова также претендовали клубы Бельгии ("Генк", "Гент"), Италии ("Сампдория") и Турции ("Фенербахче").
За "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, Зубков сыграл 40 матчей, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач во всех турнирах. На прошлой неделе команда Реброва досрочно выиграла национальный чемпионат.
Ранее Шахтер наградили в Киеве.