Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)

Прямая видеотрансляция матча 28-го тура чемпионата Украины Десна - Динамо.

Сегодня, 28 июня, в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина состоится центральный матч 28-го тура УПЛ Десна - Динамо. Рассудит игру Екатерина Монзуль.

В прямом эфире в Украине поединок покажет телеканал "Униан ТВ". В Интернете live-трансляция встречи будет доступна в этой статье в плеере ниже:

Начало трансляции матча в 19:30 по киевскому времени:

По итогам 27-и туров киевский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая Зарю на 2 очка (луганчане вчера сыграла вничью с немотивированным Шахтером, - прим. ред.). Десна отстает от подопечных Михайличенко на 6 пунктов. В предыдущем матче команды сыграли вничью 1:1.