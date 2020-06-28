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УПЛ: Ворскла не смогла поразить ворота Олимпика, дончане тоже результативностью не отметились

УПЛ: Ворскла не смогла поразить ворота Олимпика, дончане тоже результативностью не отметились
22:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ФК Ворскла
В 28-м туре Украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" принимала донецкий "Олимпик".

Полтавчане после выхода в финал Кубка Украины не смогли показать яркий футбол и победить соперника. Поединок завершился без голов - 0:0.

"Ворскла" - "Олимпик" - 0:0

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Опанасенко, Васин (Д. Кравчук, 39), Шехич (Гаджук, 90+2), Пуцлин, Ребенок (Луизао, 46), Кулач (Власов, 61), Кане, Степанюк

"Олимпик": Кичак, Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко, Политыло, Цымбалюк (Вербный, 45+4), Романовский (А. Кравчук, 63), Балашов (Пасич, 64), Шахаб (Баланюк, 64), Тейшейра (Ксенз, 85)

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Предупреждения: Пуцлин - Шахаб, Кичак, Политыло, Вербный, Зотько

"Ворскла" после этого матча набрала 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ. "Олимпик" отстает на три очка и идет следом.

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Все по теме:

Ворскла, Футбол, УПЛ, Олимпик.

Автор:

Телеграф
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