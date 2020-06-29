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Реал минимально обыграл Эспаньол и единолично возглавил Ла Лигу

Реал минимально обыграл Эспаньол и единолично возглавил Ла Лигу
01:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter
Команда Зинедина Зидана победила благодаря точному удару Каземиро.

Реал обыграл Эспаньол в выездном поединке 32-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "сливочных".

Единственный гол под занавес первого тайма забил полузащитник мадридцев Каземиро.

Эспаньол ответил на забитый мяч несколькими неплохими атаками во второй половине встречи, но защитникам Реала удалось справиться с этими угрозами.

Эспаньол — Реал 0:1

Гол: Каземиро, 45

Эспаньол: Диего Лопес — Гомес, Эспиноса, Кабрера, Вила (Педроса, 46) — Дардер (Рибаудо, 69), Давид Лопес (Лосано, 84), Рока, Эмбарба (Кальери, 69) — Ву Лей (Мелендо, 57), Де Томас

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Иско (Родриго, 64) — Бензема, Азар (Винисиус, 63)

Предупреждения: Педроса — Винисиус

Победа в матче позволила Реалу единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана набрала 71 очко, отрыв от идущей второй Барселоны составляет два балла. Эспаньол замыкает турнирную таблицу с 24 пунктами.

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Ла Лига, Новости футбола, Реал Мадрид.

Автор:

Телеграф
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