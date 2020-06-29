Малиновский не сыграет против Наполи

Украинец будет наблюдать за поединком с трибун.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не сыграет в поединке 29-го тура чемпионата Италии против Наполи.

Футболист получил желтую карточку на 40-й минуте матча против Удинезе (3:2). Для 27-летнего украинца это предупреждение стало седьмым в рамках текущего розыгрыша Серии А.

Таким образом, Малиновский пропустит следующую игру своей команды, которая состоится 2 июля в Бергамо.

Напомним, в текущем сезоне Руслан провел 34 поединка за Аталанту во всех турнирах, забив шесть голов и отдав две голевые передач.

Ранее сообщалось, что украинский хавбек попал в сборную 27-го тура Серии А.