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Роналду арендовал 20-метровую яхту: фото с отдыха

Роналду арендовал 20-метровую яхту: фото с отдыха
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Футболист взял в аренду 20-метровое судно Mangiomar.
  • 1

    Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, который после поражения в Кубке Италии отправился на отдых со своей девушкой Джорджиной Родригес, до сих пор находится на восточном берегу Италии.

    По информации The Sun, футболист взял в аренду 20-метровую яхту Mangiomar.

  • 2

    На борту могут разместиться девять человек в четырех каютах. Стоимость недельной аренды яхты составляет примерно 30 тысяч фунтов (33 тысячи евро). Известно, что на Mangiomar, помимо Криштиану и Джорджины, находятся несколько друзей футболиста.

  • 3

    Отмечается, что в скором времени португалец покинет судно, чтобы принять участие в подготовке к матчу Ювентуса против Дженоа.

  • 4

    В текущем сезоне Роналду сыграл в 36 матчах за Ювентус, забив 27 голов и отдав четыре ассиста.

    Ранее сообщалось, что Роналду предстал в необычном образе от Louis Vuitton.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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