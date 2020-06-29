Роналду арендовал 20-метровую яхту: фото с отдыха

1 Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, который после поражения в Кубке Италии отправился на отдых со своей девушкой Джорджиной Родригес, до сих пор находится на восточном берегу Италии. По информации The Sun, футболист взял в аренду 20-метровую яхту Mangiomar.

2 На борту могут разместиться девять человек в четырех каютах. Стоимость недельной аренды яхты составляет примерно 30 тысяч фунтов (33 тысячи евро). Известно, что на Mangiomar, помимо Криштиану и Джорджины, находятся несколько друзей футболиста.

3 Отмечается, что в скором времени португалец покинет судно, чтобы принять участие в подготовке к матчу Ювентуса против Дженоа.