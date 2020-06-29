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Лунин прервал сухую серию: видео гола

Лунин прервал сухую серию: видео гола
10:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Команда украинского голкипера оборвала 6-матчевую серию без поражений.

Украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин сыграл весь гостевой поединок 36-го тура второго испанского дивизиона (Сегунда) против «Нумансии» (0:1).

Украинец пропустил единственный мяч на 24-й минуте. «Овьедо» мог избежать поражения, но гол Родри отменили после просмотра видеоповтора. С середины второго тайма гости играли в меньшинстве.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл 15 матчей за «Овьедо», пропустив 14 мячей. «Овьедо» вернулся в зону вылета и занимает 19-е место Сегунды.

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Напомним, Лунин перешел в мадридский «Реал» летом 2018 года. С тех пор вратарь отдавался в аренду в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».

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ФК Реал Мадрид, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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