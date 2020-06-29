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Болельщики Шахтера виртуально поддержали команду в последнем матче и поучаствовали в церемонии награждения

Болельщики Шахтера виртуально поддержали команду в последнем матче и поучаствовали в церемонии награждения
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф
Несколько тысяч фанатов поздравили ФК «Шахтер» с чемпионством на НСК «Олимпийский».

Более пяти тысяч болельщиков благодаря титульному партнеру «Шахтера» Parimatch приняли участие в церемонии награждения команды золотыми медалями чемпионата Украины. Несмотря на карантин, фанаты попали на стадион и поддержали клуб.

Во время матча «горняков» с «Зарей», все желающие смогли оказаться на «Олимпийском» при помощи Zoom-трансляции.

Благодаря современным технологиям клубу удалось создать атмосферу присутствия болельщиков на стадионе и подарить фанатам возможность отпраздновать триумф вместе с командой.

Футболисты, со своей стороны, также оценили энтузиазм фанатов и после матча подошли к экранам, чтобы поблагодарить их за поддержку. Матч завершился со счетом 0:0.

Напомним, что ранее «Шахтер» досрочно оформил свое 13 чемпионство и обогнал «Динамо» по количеству выигранных трофеев.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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