Болельщики Шахтера виртуально поддержали команду в последнем матче и поучаствовали в церемонии награждения

Несколько тысяч фанатов поздравили ФК «Шахтер» с чемпионством на НСК «Олимпийский».

Более пяти тысяч болельщиков благодаря титульному партнеру «Шахтера» Parimatch приняли участие в церемонии награждения команды золотыми медалями чемпионата Украины. Несмотря на карантин, фанаты попали на стадион и поддержали клуб.

Во время матча «горняков» с «Зарей», все желающие смогли оказаться на «Олимпийском» при помощи Zoom-трансляции.

Благодаря современным технологиям клубу удалось создать атмосферу присутствия болельщиков на стадионе и подарить фанатам возможность отпраздновать триумф вместе с командой.

Футболисты, со своей стороны, также оценили энтузиазм фанатов и после матча подошли к экранам, чтобы поблагодарить их за поддержку. Матч завершился со счетом 0:0.

Напомним, что ранее «Шахтер» досрочно оформил свое 13 чемпионство и обогнал «Динамо» по количеству выигранных трофеев.