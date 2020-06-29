Пьянич официально стал игроком Барселоны

Контракт будет подписан до конца сезона-2023/24.

Каталонская Барселона приобрела боснийского полузащитника туринского Ювентуса Миралема Пьянича, сообщается на официальном сайте клуба.

"Сине-гранатовые" отдали за 30-летнего футболиста 60 миллионов евро. За определенные достижение боссам каталонцев возможно придется доплатить еще 5 млн.

Игрок присоединится по окончанию нынешнего сезона. Пьянич подписал соглашение до июня 2024 года, а отступные составят 400 миллионов евро.

Напомним, что ранее Барселона официально объявила о переходе полузащитника Артура Мело в Ювентус.