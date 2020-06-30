Главный тренер Ливерпуля: Никто не знает, каким будет будущее, что очень странно

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что клуб, вероятно, будет проявлять активность в будущее трансферное окно.

"Маловероятно, что это будет самое оживленное лето в мире. Но, может быть, на более позднем этапе если трансферное окно все еще будет открыто, тогда, возможно, что-то может произойти".

"Я очень уверен, что мы сможем сохранить команду вместе, но все остальное планирование продолжается без ведома. Мы понятия не имеем на данный момент. Я не знаю, когда начнется новый сезон. Никто не знает, каким будет будущее, что очень странно", — цитирует Клоппа Goal.

Ранее Юрген Клопп поделился мыслями насчет того, кого считает лучшим наставником в мире.