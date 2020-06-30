Еще один топ-клуб отказался от Кавани

На этот раз от уругвайского форварда отказался мадридский Атлетико.

После неудачных зимних переговоров и высоких запросов форварда ПСЖ Эдинсона Кавани мадридский Атлетико окончательно отказался от услуг футболиста. Об этом сообщает издание AS.

Дело в том, что летом у Кавани заканчивается контракт с ПСЖ и он станет свободным агентом. Но запросы у 33-летнего форварда остаются прежними. До этого от услуг форварда отказался Челси и Интер.

Вероятным местом продолжения карьеры игрока станет Рим. Команда Паулу Фонсеки готова приобрести уругвайца и сделала предварительно предложение. Но устроят ли они Кавани - посмотрим в следующем сезоне.