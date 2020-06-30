Игрок Реала покидает Боруссию и переходит в Интер

Игрок подпишет пятилетний контракт с Нерадзурри.

Интер и Реал сегодня объявят о трансфере защитника Ашрафа Хакими. Сообщается, что игрок подпишет пятилетний контракт с Нерадзурри.

Марроканцу осталось пройти лишь медицинский осмотр. По информации источника, клубы вели переговоры по Хакими с марта и сегодня уладили все детали сделки.

Ранее сообщалось, что Интер согласовал с Реалом трансфер Хакими. Трансфер Ашрафа обойдется нерадзурри в 40 миллионов евро. Еще пять миллионов Бланкос могут получить в виде бонусов.

Хакими два последних сезона провел в аренде в Боруссии Дортмунд. Немецкий клуб хотел продлить арендное соглашение еще на год, но не договорился с Реалом. Шмели уже подписали защитника ПСЖ Томаса Менье, который заменит Ашрафа.

В сезоне-2019/20 Хакими провел 45 матчей за Боруссию Д во всех турнирах. На счету 21-летнего марокканца девять голов и десять ассистов.

Интер идет на третьем месте Серии А. Реал занимает вторую позицию Ла Лиги, уступая Барселоне одно очко.