Слова Симеоне перед матчем с Барселоной

Тренер не полагается на форму своих игроков.

Во вторник, 30 июня, Барселона примет Атлетико в рамках 33-го тура Ла Лиги.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне прокомментировал предстоящий поединок.

"Форма? Я не очень полагаюсь на форму, нас ждет матч с лучшей командой мира, в составе которой играют выдающиеся игроки. Они выигрывали чемпионат и не опускают руки до самого конца, потому что привыкли к победам и хотят побеждать.

Мы много раз играли против Барселоны, и этот матч не будет сильно отличаться от других. Мы будем сильной оборонительной командой с большим количеством полузащитников", - цитирует Симеоне Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует уволить главного тренера Кике Сетьена в случае неудачного завершения сезона.