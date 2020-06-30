Сетьен ответил на вопрос "Почему в старте нет Гризманна?"

Слова наставника Барселоны Кике Сетьена перед матчем с Атлетико.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о проблемах своей команды.

«Когда нет побед или что-то происходит, например, ничья, или мы не забиваем, нас сразу же начинают критиковать. Мы в такой ситуации, что если игра заканчивается вничью, то в команде возникает нервозность и напряжение. Нам нужно одержать победу, чтобы почувствовать расслабленность.

Почему в старте нет Гризманна? Реальность такова, что в составе могут выйти только 11 человек. Вы меня постоянно спрашивали, почему не играют Ансу, Рики Пуч... Иногда играет один, иногда играет другой. В зависимости от матча, от того, что я вижу на тренировках и понимаю, кто может нам помочь, это побуждает выпустить меня того или иного футболиста. Но все они важны, у всех есть варианты. Да, есть игроки с особой иерархией, но сыграть или не играть могут все.

Будущий уход Артура в «Ювентус»? Я не сомневаюсь в том, что он будет выкладываться. Он один из нас, он будет полностью привержен достижению наших целей. Нет никаких сомнений в том, что он будет честно работать до последнего дня. Он говорил, что наберет лучшую форму, а я решу, будет он играть больше или меньше», — приводит слова Сетьена Marca.