Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала
Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала
Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)
Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Барселона - Атлетико: где и когда смотреть суперматч чемпионата Испании
Барселона - Атлетико: где и когда смотреть суперматч чемпионата Испании

Пиварич думает завершить карьеру в Динамо

Пиварич думает завершить карьеру в Динамо
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Футбольный защитник "Динамо" Йосип Пиварич желает остаться в киевском клубе.

31-летний серебряный призер чемпионата мира в составе сборной Хорватии уже сообщил своим близким, что хотел бы продлить контракт с украинским клубом и завершить в нем карьеру игрока, информирует Telegram-канал "Шах и Шах".

"Йосипу комфортно жить в Украине, и переезжать он не хочет. Важен и тот факт, что в нынешнем году в первый класс должна идти его дочка. И семья Пиварича надеется, что это произойдет именно в Киеве", - отмечается в сообщении.

Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)

Футболист выступает за киевский клуб с лета 2017 года. На его счету 5 голевых передач в 46-ти матчах. За национальную сборную Хорватии защитник провел 23 игры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Динамо (Киев), Йосип Пиварич.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Формула 1: Mercedes на фоне антирасистских протестов перекрасил болиды
02 Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)
03 Форвард Динамо может перейти в Фенербахче
04 Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала
05 Каштру: Если потеряем какого-то игрока Шахтера - что я могу сделать?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь