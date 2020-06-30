Пиварич думает завершить карьеру в Динамо

Футбольный защитник "Динамо" Йосип Пиварич желает остаться в киевском клубе.

31-летний серебряный призер чемпионата мира в составе сборной Хорватии уже сообщил своим близким, что хотел бы продлить контракт с украинским клубом и завершить в нем карьеру игрока, информирует Telegram-канал "Шах и Шах".

"Йосипу комфортно жить в Украине, и переезжать он не хочет. Важен и тот факт, что в нынешнем году в первый класс должна идти его дочка. И семья Пиварича надеется, что это произойдет именно в Киеве", - отмечается в сообщении.

Футболист выступает за киевский клуб с лета 2017 года. На его счету 5 голевых передач в 46-ти матчах. За национальную сборную Хорватии защитник провел 23 игры.