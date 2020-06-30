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Золотой мяч: Роналду обошел Месси, но не возглавил список

Золотой мяч: Роналду обошел Месси, но не возглавил список
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Все главные претенденты на Золотой мяч - в обновленном рейтинге.

Шестикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси выпал из- топ-3 претендентов в этом году. Об этом сообщает авторитетное издание Goal.

С другой стороны форвард Ювентуса Криштиану Роналду поднялся на вторую строчку. Лидирует в списке, как и прежде, форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски.

Третье место за лидером Манчестер Сити Кевином Де Брюйне.

Топ-10 главных претендентов на "Золотой мяч 2020 года":

Роберт Левандовски ("Бавария")

Криштиану Роналду ("Ювентус")

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

Лионель Месси ("Барселона")

Томас Мюллер ("Бавария")

Карим Бензема ("Реал")

Неймар ("ПСЖ")

Эрлинг Голанд ("Боруссия" Дортмунд)

Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)

Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)

Напомним, Золотой мяч вручается каждый год, как приз лучшему футболисту Европы.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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