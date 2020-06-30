Заря может остаться без Скрипника: тренером заинтересовались в Европе

Виктор Скрипник стал объектом для европейских клубов.

Успех луганской Зари не прошел зря для наставника команды 50-летнего Виктора Скрипника. Специалистом заинтересовались европейские клубы, среди которых - участник Лиги чемпионов.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Сейчас луганская Заря находится на 3-м месте в украинском чемпионате и имеет шансы обойти Динамо.

Тем более, у луганчан есть опция выкупа главного тренера (достоточно низкая цена клаусулы).

Напомним, Виктор Скрипник перед возвращением в Украину успел поработать главным тренером Вердера в немецкой Бундеслиге, в Риге.

На днях украинский специалист Виктор Леоненко "сватал" Скрипника на пост главного тренера киевского Динамо, где очевидно грядет отставка Михайличенко.