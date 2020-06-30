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Перенесенный матч УПЛ Карпаты - Мариуполь официально не состоится

Перенесенный матч УПЛ Карпаты - Мариуполь официально не состоится
16:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу Карпаты - Мариуполь не состоится. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Этот поединок должен был пройти в конце мая, однако из-за вспышки коронавируса во львовском клубе игру перенесли на 1 июля. Вчера стало известно об удручающем финансовом положении Карпат, которые не могут позволить себе выезд в Мариуполь.

В итоге Дирекция УПЛ передала дело на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ та проинформировала Карпаты, что по регламенту львовский клуб могут автоматически исключить из УПЛ при повторной неявке на матч без уважительной причины.

Ранее стала известна реакция Мариуполя на ситуацию с Карпатами.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
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