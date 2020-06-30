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Дубль Маты - в обзоре матча Хетафе - Реал Сосьедад (Видео)

Дубль Маты - в обзоре матча Хетафе - Реал Сосьедад (Видео)
Обновлено 22:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 32-го тура Ла Лиги Хетафе - Реал Сосьедад.

Вчера, 29 июня, Хетафе принимал Реал Сосьедад в рамках матча 32-го тура чемпионата Испании. Хозяева сумели добыть первую победу в чемпионате после возобновления сезона и укрепить свои позиции в борьбе за еврокубки. 

За хозяев дублем отметился Хайме Мата, а Аднан Янузай, известный по выступлениям за Манчестер Юнайтед, забил за гостей. 

Отметим, первый гол был забит после дичайшего ляпа вратаря Сосьедада Ремиро, который попросту отдал мяч сопернику, что привело к пенальти. Второй гол Маты также "на совести кипера", который не закрыл ближний угол.

Хетафе - Реал Сосьедад 2:1

Голы: Мата, 20 (с пенальти), 83 — Янузай, 55

Хетафе: Сориа — Суарес, Эчеита, Чема, Оливейра — Ньом (Этебо, 69), Максимович, Арамбарри, Куку (Хасон, 82) — Дуро (Молина, 68), Мата (Тимор, 90)

Реал Сосьедад: Ремиро — Пачеко (Субименди, 78), Ле Норман, Элустондо (Джуахра, 89) — Монреаль, Субельдиа, Марино, Салуда, Аярасабаль, Янузай (Виллиан Жозе, 79) — Исак (Порту, 67)

Предупреждения: Оливейра, Дуро, Чема, Суарес, Этебо — Исак, Оярасабаль

По итогам этого матча Хетафе расположился на 5-м месте с 52 очками, Реал Сосьедад, в свою очередь, занимает 7-е место в Примере (47 очков). Оба клуба пока находятся в зоне Лиги Европы, однако Хетафе еще может побороться за место в Лиге чемпионов.

В следующем туре Хетафе отправится в гости к лидеру первенства - Реалу, а Реал Сосьедад примет аутсайдера - Эспаньол.

Напомним, сегодня стало известно, что Хетафе выкупил полузащитника Барселоны.

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Все по теме:

ФК Хетафе, Футбол, Ла Лига, ФК Реал Сосьедад.

Автор:

Телеграф
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