Обзор победы Севильи над Леганесом (Видео)

Севилья нанесла гостевое поражение Леганесу и подобралась к Атлетико.

В 33-м туре испанской Примеры аутсайдер принимал одного из лидеров чемпионата - Севилью.

Усилиями Торреса гости дважды поразили ворота Леганеса еще в первой тайме. Во второй половине матча Хаддади сделал счет 0:3.

Севилья добыла важную победу, ведь Атлетико сыграл вничью с Барселоной и потерял очки. Теперь между Атлетико (3) и Севильей (4) разница в два очка.

Леганес с 25 очками продолжает находиться в зоне вылета на предпоследнем месте.

Леганес — Севилья 0:3

Голы: Торрес, 23, 35, Эль Хаддади, 82

Леганес: Куэльяр — Росалес, Омеруо (Авазием, 7), Бустинса, Сильва — Ресио (Ассале, 55), Амаду, Меса (Руибаль, 55) — Авильес (Перес, 55), Сальватьерра — Герреро

Севилья: Вацлик — Навас (Гомес, 87), Кунде, Диего Карлос, Регилон — Торрес (Эль-Хаддади, 72), Гудель, Жордан (Фернандо, 71) — Сусо (Банега, 62), Эн Незири (Де Йонг, 87), Окампос

Предупреждения: Амаду, Меса, Росалес, Ману — Кунде, Гудель, Жордан