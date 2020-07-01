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Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)

Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)
10:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
На Камп Ноу состоялся один из ключевых матчей в борьбе за чемпионство Испании.

В 33-м туре испанской Примеры Барселона принимала принципиального соперника Атлетико Мадрид. Помимо встречи двух исторических врагов, за кадром оставалось борьба за чемпионство с Реалом.

Каталонцы делали все, чтобы вырвать победу в этом матче. На 11-й минуте после подачи с углового Коста срезал мяч в свои ворота. Через 8 минут он мог сполна искупить вину, когда пробивал пенальти. Но тер Штеген заступил за линию, когда парировал удар. После этого к мячу подошел Сауль и сделал счет 1:1.

Во втором тайме команды обменялись голами. Теперь Барселона отстает от Реала на одно очко, у которого еще игра в запасе.

Атлетико хоть и спас матч, но потерял преимущество в борьбе с Севильей, которая теперь отстает на 2 очка.

Барселона - Атлетико: самые яркие моменты матча (Фото)

Барселона — Атлетико 2:2

Голы: Коста, 11 (в свои ворота), Месси, 50 (с пенальти) — Сауль, 19 (с пенальти), 62 (с пенальти)

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Видаль (Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Ракитич (Роберто, 63) — Пуч — Месси, Суарес

Атлетико: Облак — Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди — Корреа (Витоло, 84), Партей, Сауль, Феррейра Карраско (Лемар, 85) — Льоренте (Фелиш, 69), Коста (Мората, 77)

Предупреждения: тер Штеген, Пике, Месси — Сауль, Фелипе, Коста, Феррейра Карраско, Лемар.

Напомним, в следующем 34-м туре Барселона отправится в гости к Вильярреалу, а Атлетико примет Мальорку.

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Примера.

Автор:

Телеграф
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