Лига чемпионов 2020/21: календарь турнира

Новый сезон Лиги чемпионов 2020/21 начнется предварительным квалификационным раундом, который стартует 8-11 августа.
Украину в Лиге чемпионов представят две команды. Донецкий Шахтер победой в УПЛ гарантировал себе место в групповом этапе, а за второе место борются сразу три коллектива: Динамо, Заря и Десна.
Отметим, финал ЛЧ в 2021 году состоится в Стамбуле, который должен был принимать решающий поединок в 2020 году, однако Исполком УЕФА в связи пандемией принял решение доиграть главный еврокубок в Португалии, которая также продолжает борьбу с коронавирусом.
Календарь Лиги чемпионов сезона 2020/21
Квалификация:
Плей-офф – 22-30 сентября
Групповой этап:
Плей-офф:
Финал – 29 мая (Стамбул)
Напомним, заключительные матчи сезона ЛЧ 2019/20 будут доиграны в августе.