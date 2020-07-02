Лига чемпионов 2020/21: календарь турнира

На официальном сайте УЕФА появилось расписание следующего сезона Лиги чемпионов.

Новый сезон Лиги чемпионов 2020/21 начнется предварительным квалификационным раундом, который стартует 8-11 августа.

Украину в Лиге чемпионов представят две команды. Донецкий Шахтер победой в УПЛ гарантировал себе место в групповом этапе, а за второе место борются сразу три коллектива: Динамо, Заря и Десна.

Отметим, финал ЛЧ в 2021 году состоится в Стамбуле, который должен был принимать решающий поединок в 2020 году, однако Исполком УЕФА в связи пандемией принял решение доиграть главный еврокубок в Португалии, которая также продолжает борьбу с коронавирусом.

Календарь Лиги чемпионов сезона 2020/21

Квалификация:

Предварительный раунд – 8-11 августа

Первый квалификационный раунд – 18-19 августа

Второй квалификационный раунд – 25-26 августа

Третий квалификационный раунд – 15-16 сентября

Плей-офф – 22-30 сентября

Групповой этап:

1-й тур – 20-21 октября

2-й тур – 27-28 октября

3-й тур – 3-4 ноября

4-й тур – 24-25 ноября

5-й тур – 1-2 декабря

6-й тур – 8-9 декабря

Плей-офф:

1/8 финала – 16 февраля, 17 марта

1/4 финала – 6 апреля, 14 апреля

1/2 финала – 27 апреля, 5 мая

Финал – 29 мая (Стамбул)

Напомним, заключительные матчи сезона ЛЧ 2019/20 будут доиграны в августе.