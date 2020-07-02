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Лига чемпионов 2020/21: календарь турнира

Лига чемпионов 2020/21: календарь турнира
15:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
На официальном сайте УЕФА появилось расписание следующего сезона Лиги чемпионов.

Новый сезон Лиги чемпионов 2020/21 начнется предварительным квалификационным раундом, который стартует 8-11 августа. 

Украину в Лиге чемпионов представят две команды. Донецкий Шахтер победой в УПЛ гарантировал себе место в групповом этапе, а за второе место борются сразу три коллектива: Динамо, Заря и Десна. 

Отметим, финал ЛЧ в 2021 году состоится в Стамбуле, который должен был принимать решающий поединок в 2020 году, однако Исполком УЕФА в связи пандемией принял решение доиграть главный еврокубок в Португалии, которая также продолжает борьбу с коронавирусом.

Календарь Лиги чемпионов сезона 2020/21

Квалификация:

  • Предварительный раунд – 8-11 августа
  • Первый квалификационный раунд – 18-19 августа
  • Второй квалификационный раунд – 25-26 августа
  • Третий квалификационный раунд – 15-16 сентября

Плей-офф – 22-30 сентября

Групповой этап:

  • 1-й тур – 20-21 октября
  • 2-й тур – 27-28 октября
  • 3-й тур – 3-4 ноября
  • 4-й тур – 24-25 ноября
  • 5-й тур – 1-2 декабря
  • 6-й тур – 8-9 декабря

Плей-офф:

  • 1/8 финала – 16 февраля, 17 марта
  • 1/4 финала – 6 апреля, 14 апреля
  • 1/2 финала – 27 апреля, 5 мая

Финал – 29 мая (Стамбул)

Напомним, заключительные матчи сезона ЛЧ 2019/20 будут доиграны в августе.

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УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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