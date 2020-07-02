Пьянич расплакался у отца на плече на вечеринке в честь своего перехода в Барселону (Видео)

Новоиспеченный хавбек Барселоны Миралем Пьянич не сдержал эмоций на вечеринке посвященной его трансферу из Ювентуса в каталонский клуб.

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины расплакался у отца на плече на мероприятии, посвященному его трансферу в Барселону.

Видео трогательного момента доступно в Сети:

Напомним, официально о трансфере Пьянича в Барселону стало известно 29 июня. Каталонский суперклуб заплатит за игрока € 60 млн, но эта сумма сделки может еще вырасти на € 5 млн за счет бонусов. Кроме того, каталонцы установили клаусулу на футболиста в размере немыслимых € 400 млн.

Ранее Пьянич записал видеообращение болельщикам каталонского клуба.

Отметим, в обратном направлении из Барселоны в Турин отправился бразилец Артур Мело: сумма сделки €72 млн.