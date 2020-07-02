Лерой Зане близок к официальной сделке с Баварией

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Зане стал еще ближе к переходу в "Баварию". По информации Bild FC Bayern, игрок прошел медобследование в мюнхенском клубе.

24-летний футболист Лерой Зане, накануне прошедший первую часть медосмотра, завершил обследование и на автомобиле отправился на встречу с руководством мюнхенского клуба.

Напомним, Зане был близок к переходу в "Баварию" прошлым летом, но получил разрыв крестообразной связки, и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более € 100 млн.

Зане перешёл в "Манчестер Сити" из "Шальке-04" летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Бавария официально оформила трансфер вратаря Нюбеля.