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Сборная Украины сыграет с Германией и Испанией в Киеве, с Швейцарией - во Львове

Сборная Украины сыграет с Германией и Испанией в Киеве, с Швейцарией - во Львове
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Исполнительный комитет УАФ (Украинская ассоциация футбола) утвердил места проведения домашних матчей национальной сборной в новом сезоне Лиги наций УЕФА.

По итогам обсуждения, было принято решение сыграть домашние матчи Лиги наций в двух городах - во Львове и в Киеве.

Напомним, сборная Украины в противостоянии с Чехией и Словакией по итогам первого сезона Лиги наций пробилась в группу А4, где команде Шевченко предстоит сыграть с Германией, Испанией и Швейцарией.

Матч Украина - Швейцария состоится 3 сентября 2020 года во Львове на "Арене Львов".

Матч Украина - Германия пройдет 10 октября 2020 года в Киеве на НСК "Олимпийский".

Матч Украина - Испания запланирован на 13 октября 2020 года в Киеве на НСК "Олимпийский".

Отметим, резервным стадионом на все эти поединки был выбран ОСК "Металлист" в Харькове.

Ранее сообщалось, что УЕФА обновил календарь матчей сборной Украины в Лиге наций.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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