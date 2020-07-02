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Гвардиола затеял "перестройку" в Манчестер Сити

Гвардиола затеял "перестройку" в Манчестер Сити
16:52 Сегодня Телеграф ua-football.com
Состав "Манчестер Сити" может заметно измениться в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает The Guardian.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола запланировал перестройку в команде. Он считает, что необходимо приобрести замену для покинувшего клуб в прошлом году защитника Венсана Компани, нападающего Лероя Зане, который в скором времени перейдёт в "Баварию", полузащитника Давида Сильвы, чья карьера в "Манчестер Сити" подходит к концу, а также хавбека Фернандиньо и форварда Серхио Агуэро, поскольку их контракты истекают через год и им обоим больше 30 лет.

Среди футболистов, находящихся в сфере интересов "Манчестер Сити", находятся защитники Калиду Кулибали из "Наполи" и Давид Алаба из "Баварии". Отмечается, что в австрийце Гвардиолу привлекает универсальность – он способен сыграть как на фланге, так и в центре обороны.

Ранее сообщалось, что Гвардиола организует для Ливерпуля "чемпионский коридор".

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Хосеп Гвардиола.

Автор:

Телеграф
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