Голы на любой вкус - в обзоре матча Интер - Брешия (Видео)

Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Италии Интер - Брешия.

Миланский Интер в рамках матча 29-го тура Серии А камня на камне не оставил от Брешии.

Уже на пятой минуте встречи Янг ударом с лету поразил ворота Йоронена. Чуть позже Санчес реализовал пенальти, который заработал Мозес. Еще в первом тайме Интер довел счет до разгромного: Д'Амброзио головой переправил мяч в сетку ворот после навеса с левого фланга.

Во втором тайме шоу продолжилось. Гальярдини на 52-й минуте головой замкнул навес со штрафного, затем Эриксен успешно добил мяч в пустые ворота. Завершил разгром гостей точный удар Кандревы с линии штрафной.

Интер - Брешия 6:0

Голы: Янг, 5, Санчес, 20, с пенальти, Д'Амброзио, 45, Гальярдини, 52, Эриксен, 83, Кандрева, 88.

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей (Раноккья, 46), Бастони — Мозес (Кандрева, 67), Барелла (Агуме, 59), Гальярдини (Эриксен, 68), Янг — Борха Валеро — Санчес, Мартинес (Лукаку, 68).

Брешия: Йоронен — Сабелли (Мангравити, 58), Папетти, Матею, Семприни — Скрабб (Бьярнасон, 46), Тонали, Дессена (Гецци, 82) — Змргал (Шпалек, 58) — Доннарумма (Торрегросса, 46), Айе.

Предупреждения: де Врей, Агуме — Матею, Семприни.

Эта победа позволила Интеру укрепить свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Подопечные Конте занимают третье место и отстают от лидирующего Ювентуса на 8 очков. Брешия с 18 баллами - последняя.

В следующем туре Интер примет Болонью (05.07), а Брешия сыграет дома с Вероной (05.07).

Напомним, сегодня Интер объявил о подписании Хакими.