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Чудеса дриблинга от Кулусевски - в обзоре матча Верона - Парма (Видео)

Чудеса дриблинга от Кулусевски - в обзоре матча Верона - Парма (Видео)
Обновлено 19:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Италии Верона - Парма.

Верона в рамках матча 29-го тура Серии А принимала Парму. Игра завершилась со счетом 3:2.

Матч начался для гостей удачно: Кулусевски здорово проник в чужую штрафную, обыграл защитника и с острого угла поразил ворота Сильвестри. Верона отыгралась благодаря пенальти под занавес первой половины встречи, который реализовал Ди Кармине. 

Во втором тайме Дзакканьи здорово сместился с фланга в центр и мощнейшим ударом пробил Сепе. Парма сумела отыграться усилиями Гальоло после ошибки Сильвестри. Решающий гол был забит на 82-й минуте: Пессина реализовал выход один на один.

Верона - Парма 3:2

Голы: Ди Кармине, 45+3 (с пенальти), Дзакканьи, 54, Пессина, 81 – Кулусевски, 14, Гальоло, 64.

Верона: Сильвестри – Ррахмани, Гюнтер, Давидович (Эмперор, 46) – Фараони, Амрабат, Велозу, Димарко (Лазович, 46) – Ди Кармине (Дзакканьи, 46), Верре (Агьеман-Баду, 84), Борини (Пессина, 65).

Парма: Сепе – Лорини (Дармиан, 77), Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло – Кулусевски, Эрнани, Бругман, Барилла (Куртич, 46) – Корнелиус (Жервиньо, 46), Капрари (Карамо, 61).

Предупреждения: Эмперор, Пессина – Барилла, Якопони, Эрнани.

Эта победа позволила Вероне подняться на 8-е место в турнирной таблице Серии А, Парма - 10-я.

В следующем туре Верона отправится в гости к аутсайдеру лиги - Брешии, а Парма примет Фиорентину. Оба матча пройдут 5 июля.

Ранее Интер "разбил" Брешию, забив шесть безответных гола.

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Все по теме:

ФК Парма, Серия А, Футбол, ФК Верона.

Автор:

Телеграф
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