Команда Гвардиолы перед матчем организовала сопернику чемпионский коридор.

Манчестер Сити в домашнем матче 32-го тура АПЛ уничтожил Ливерпуль (4:0).

Красные имели возможность первыми открыть счет, но Мохамед Салах пробил в штангу. Ответ Горожан предрешил итог всей встречи. Кевин Де Брейне реализовал пенальти, а еще до перерыва Рахим Стерлинг и Фил Фоден сделал счет разгромным.

Второй тайм продолжился обоюдными атаками. Гости упустили несколько возможностей забить гол престижа, но пропустили четвертый гол. Мяч в свои ворота срезал Алекс Окслейд-Чемберлен. Горожане отличились и в пятый раз, но гол Мареза отменили из-за игры рукой.

Ман Сити, как и обещал главный тренер, организовал перед началом встречи чемпионский коридор для Красных. Горожане после победы набрали 66 очков, и уверенно занимают вторую строчку.

В следующем поединке Горожане 5 июля сыграют против Саутгемптона, Ливерпуль в тот же день примет Астон Виллу.

Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0 (3:0)

Голы: Де Брейне, 25, (с пенальти), Стерлинг, 35, Фоден, 45, Окслейд-Чемберлен, 66 (автогол).