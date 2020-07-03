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Андрей Кравчук рассказал о "сложном" уходе из Шахтера

Андрей Кравчук рассказал о "сложном" уходе из Шахтера
00:21 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
"Шахтер" требовал от игрока заплатить компенсацию в размере 100 тысяч гривен.

Полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук в эфире шоу "Трендец" рассказал о том, что "Шахтер" требовал у него компенсацию, когда он покидал клуб.

"Когда я уходил из "Шахтера", то клуб сказал мне заплатить компенсацию в размере 100 тысяч гривен. Трактовал это тем, что это знак солидарности. В то время было достаточно сложно их найти. Это их дело.

Тяжело иногда футболистам найти деньги, иногда ставят выше компенсации. Тогда говорят идти в мини-футбол играть, любительскую лигу. А как – ты всю жизнь играл, а тебе потом говорят компенсацию платить? Для таких клубов, как "Шахтер", "Динамо"...

В "Динамо" меня отпустили, а в "Шахтере" сам прошел и пацаны говорят, что они требуют компенсацию. Думаю, они просто страхуются, чтобы футболист не заиграл. Для руководства это какой-то плюс, они этим страхуются.

Я не говорю, что это плохо, но "Шахтер" и "Динамо" это такие клубы, которые могут дать дорогу молодым. Не закрывать их просто. Я не то что обижен на кого-то, просто давать шанс пацанам.

Если бы родители не нашли этих 100 тысяч, я бы мог и не играть в профессиональный футбол. Занимался бы для себя.

Из моей команды пример, кто не смог заплатить компенсацию, это Валерчик Гайван. Классный футболист, все при нем было, но ему поставили большую сумму. Он мне сказал: "Где я их возьму? Что мне, квартиру продавать?" Он играет сейчас на миньку где-то в Конотопе. У него нет выбора.

Просто они трактуют, что ты можешь заиграть в футбол где-то, а им потом получать. Генеральный секретарь "Шахтера" Черкасов говорил, что поиграет там футболист до 23 в любителях и все", – сказал Кравчук.

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Шахтер, УПЛ, Андрей Кравчук.

Автор:

Телеграф
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