Пеп Гвардиола с юмором прокомментировал победу над Ливерпулем

Главный тренер "Манчестер Сити" – о победу над новоиспеченным чемпионом Англии.

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:0) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы победили чемпионов, выдающуюся команду. Мы не боимся играть, они тоже смелые. Моя команда мне нравится в каждой игре. Мы старались играть в футбол, рисковать. «Ливерпуль» со своим высоким прессингом - лучшая команда, с которой я когда-либо сталкивался в своей жизни.

У нас хватило смелости играть в небольших пространствах. Это важно. Я видел чемпионский коридор, как они были сосредоточены. Они даже не сказали спасибо, потому что они были сосредоточены. Да, они выпили много пива за последнюю неделю, но приехали сюда без пива, вот почему я отдаю нам должное», - сказал Гвардиола.