Не купить, а обменять: Барселона нашла способ вернуть Неймара

Руководство Барселоны желает вернуть нападающего Неймара, ныне выступающего за французский ПСЖ. Об этом сообщает портал Cuatro.

По информации источника, каталонцы планируют осуществить трансфер бразильца уже этим летом. Однако из-за финансового кризиса "сине-гранатовые" не смогут позволить себе потратить большую сумму денег.

Поэтому частью сделки могут стать футболисты Барселоны Антуан Гризманн и Филиппе Коутиньо, которые перейдут в ПСЖ в случае проведения успешных переговоров.

Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из Барселоны за 222 миллиона евро. В текущем сезоне бразильский форвард провел 22 матча за парижан, забив 18 голов и сделав девять результативных передач.

Ранее Неймар заявил, что хочет сотворить историю в Лиге чемпионов.