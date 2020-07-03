Рябоконь и Буяльский стали лучшими по итогам месяца в УПЛ

Украинская Премьер-лига (УПЛ) объявила имена лучшего тренера и лучшего игрока по итогам матчей в мае и июне.

По результатам голосования в номинации лучший футболист месяца победил полузащитник Динамо Виталий Буяльский.

Виталий в голосовании опередил лучших игроков тура в мае/июне (24-й тур - Марлос (Шахтер), 25-й тур - Виталий Миколенко (Динамо), 26-й тур - Александр Филиппов (Десна), 27-й тур - Тете (Шахтер), 28-й тур - Андрей Гитченко (Десна), а также стабильных по мнение экспертной группы УПЛ футболистов: Владислав Кочергин (Заря), Денис Фаворов (Десна).

Лучшим тренером месяца стал наставник Десны Александр Рябоконь, который за май/июнь дважды удостаивался звания "Лучший тренер тура" (26-й и 28-й тур, - прим. ред.)

В голосовании Рябоконь обошел победителей номинации "Лучший тренер тура" (24-й тур - Луиш Каштру, 25-й тур - Алексей Михайличенко, 27-й тур - Виктор Скрипник.

Голосования проводилось среди болельщиков на официальном сайте УПЛ.

Напомним, Десна в 28-м туре УПЛ обыграла Динамо, забив победный гол под занавес поединка.