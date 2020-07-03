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Пятница, 03.07.2020

Рух и Карпаты продолжают "войну": слиты скандальные телефонные разговоры (Видео)

Напомним, что "Карпаты" находятся на грани исчезновения из-за затяжного и глубоко кризиса. При этом президент "Руха" Григорй Козловский уже не впервые предлагал "Карпатам" помощь, мотивируя это заботой о львовском футболе. Так, Козловский предлагал оплатить все расходы на выездные матчи "Карпат, " на которые "зелено-белые" не могут выехать вот уже второй тур. Впрочем, в "Карпатах" такое меценатство сочли оскорбительным троллингом, намекая на то, что Козловский использует проблемы клуба для пиара. В свою очередь, "Карпаты" ответили на предложения президента "Руха" тем, что заплатили за него штраф в размере 255 тысяч гривен, которые клуб не мог или не хотел оплатить уже полгода. Реакция "Руха" не заставила себя долго ждать – сегодня Козловский заявил, что "Карпаты" финансово стимулируют соперников Руха по Первой лиге. По словам Козловского, Олег Смалийчук лично готов заплатить полмиллиона гривен за победу над "Рухом". Более того, "Рух" даже раскопал и предоставил видеодоказательства в виде телефонных разговоров с участием исполнительного директора Ростислава Ящишина. В итоге, узнав об этом, пан Козловский заявил, что он "больше ничего не хочет слышать о "Карпатах".
ua-football.com
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