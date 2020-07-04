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Атлетико уверенно обыграл Мальорку

Атлетико уверенно обыграл Мальорку
01:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
"Матрасники" не испытали проблем на Ванда Метрополитано против Мальорки.

Завершился поединок 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором Атлетико принимал на своем поле Мальорку, которая является одним из главным претендентов на понижение в классе по итогам текущего сезона.

Главный героем встречи стал нападающий "матрасников" Альваро Мората, который оформил дубль еще в первом тайме. Первое взятие ворот испанский форвард записал на свой счет благодаря реализованному пенальти, а второй гол он забил после передачи Коке в компенсированное время.

Однако окончательный счет встречи установил тот же Коке на 79-й минуте, благодаря чему мадридский Атлетико добыл разгромную победу над Мальоркой со счетом 3:0.

Атлетико — Мальорка 3:0
Голы: Мората, 29 (пен.), 45+5, Коке, 79 — ...

Атлетико: Облак — Триппьер, Хименес, Савич, Ману Санчес (Лоди, 62) — Карраско (Витоло, 55), Сауль (Партей, 80), Коке, Льоренте — Фелиш (Корреа, 55), Мората (Диего Коста, 62).

Мальорка: Маноло Рейна — Фран Гамес (Састре, 70), Седлар, Раильо, Посо — Дани Родригес, Баба (Чаварриа, 80), Фебас (Севилья, 57), Трайковски (Лаго, 57) — Кучо Эрнандес (Пратс, 70), Кубо.

Предупреждения: Сауль, Диего Коста — Седлар.

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Мальорка, Атлетико, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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