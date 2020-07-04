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Варан может не сыграть против Атлетика

Варан может не сыграть против Атлетика
02:33 Сегодня Телеграф football.ua
Зинедин Зидан планирует предоставить французскому центрбеку время на восстановление.

Центральный защитник Реала Рафаэль Варан может не помочь своей команде в следующем поединке против Атлетика Бильбао, который пройдет в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги.

27-летний француз в прошлом матче против Хетафе (1:0) получил удар мячом в область виска на 22-й минуте, из-за чего не смог продолжить игру и попросил замену через некоторое время после эпизода.

Как сообщает Marca, Варан прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных осложнений, однако главный тренер Реала Зинедин Зидан не намерен рисковать здоровьем своего ключевого центрального защитника.

Французский специалист планирует предоставить своему соотечественнику дополнительный отдых, чтобы тот мог полностью восстановиться от повреждения.

Напомним, матч Атлетик — Реал Мадрид состоится в воскресенье, пятого июля, в 15:00 по киевскому времени.

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Все по теме:

Реал, Рафаэль Варан, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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